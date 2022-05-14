金馬獎最佳紀錄片提名《我的兒子是死刑犯》導演李家驊新作《教練》，講述左營高中現代五項教練暨師鐸獎得主林生祥，帶領全台唯一有望進入奧運的現代五項選手陳佑萱之間的血淚訓練過程。全球首映決定在故事發生地「左營高中」舉行，昨（13日）現場近300位師生熱烈歡迎林生祥教練與選手陳佑萱。高雄市市長陳其邁及同樣出身高雄的滅火器樂團主唱楊大正等人也蒞臨現場，眾人祈願一起從高雄出發，用運動及教育展望全世界。

導演李家驊在映前分享《教練》拍攝幕後故事，表示2018年與教練林生祥會面時，原以為會拍出一部熱血運動紀錄片，卻在拍攝過程逐漸發現這是一部關於「和解」的電影，並引用主題曲〈繼續向前行〉歌詞：「你的故事，你家己來寫！」希望大家透過該片理解，所謂成功並不需要外人定義，只要知道自己很努力地在做很重要的事就沒問題了。且在最後感性說道：「這是一個很台灣的故事、很高雄的故事、很在地的故事、很左中的故事。」

滅火器主唱楊大正也談及體育與紀錄片對自己人生的影響，表示大學時期看《翻滾吧！男孩》到 2021 年親眼見證李智凱在奧運奪牌，讓他深深受到一記回馬槍的重擊，認為《教練》這樣傑出的體育紀錄片，能夠帶來足以改變人生的力量與勇氣。陳其邁也表示，深受《教練》感動與振奮，並勉勵現場的左中學生：「人生的競賽不見得是在體育場上拿到那一塊實質的金牌，而是讓自己不斷成長、學習，才是真正的人生金牌！」並喊「很多的精采都是在平凡中顯現出來。」更熱情表示要包場讓體育班的師生們都一起去看《教練》。

電影將在27日於台北真善美劇院、台北信義威秀影城、喜樂時代影城南港店、光點華山電影館、桃園統領威秀影城、新竹巨城威秀影城、台中 TIGER CITY 威秀影城、台南南紡威秀影城、高雄大遠百威秀影城及中影屏東影城上映。