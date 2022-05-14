即將離別之際，水牛不斷水頭，疑似拒絕上車，讓老農萬般不捨。(圖／姜梅紅臉書)

任何動物養久了，都會有如家人般的情感。嘉義縣朴子市一名張姓老農因年事已高，無力務農，但又不捨飼養8年的水牛被送到屠宰場，經協商後成功送至護生園區養老，在即將告別之際，水牛彷彿不想離開老農，不斷甩頭，似乎拒絕上車，讓他當場淚崩，旁人也不禁紅了眼眶。

這位張姓老農因年事過高，已無力繁重的務農作業，但又不捨陪伴自己8年的耕作水牛，不願販售或送至屠宰場結束一生，委託兒子四處求援，找到議員姜梅紅，由姜梅紅牽線下，水牛最終將送到社團法人中華護生協會屏東縣崁頂護生園區安置終老。

這頭水牛也是朴子市內最後一頭水牛，在昨天(13日)離別之際，老農幫老牛洗澡，親自牽上車，而老牛似乎也意識到即將和主人分離，不斷甩著頭不想上車，老農見狀也不斷流淚喊著水牛的名字，讓在場眾人都紅了眼眶。最後在老農的安撫下，水牛才緩緩步上運送車。

姜梅紅也在臉書PO文「另類的選民服務」，表示接到張姓老農兒子的求助後，立即展開協助，聯絡到嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如，再由林佩如找到嘉義市慈悲協會常務監事鍾淑芬牽線，最終讓水牛得以到屏東縣崁頂護生園區安享晚年。