本土疫情大爆發，近百名小黃司機13日聚集疫情指揮中心外，大喊「陳時中無能」、「陳時中下台」、「我要快篩劑」，有小黃司機批，政府要民眾跟病毒共存，有計程車司機想要自行快篩，卻買不到快篩劑。媒體人吳子嘉甚至認為，民進黨的基本盤是小黃司機，但目前一天就6萬多人確診，在這情況下，還要小黃司機一起負責幫忙做防疫工作，看來「這個政府已經倒台了」。

吳子嘉13日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡英文稱我們政府做得很好，新北市長侯友宜馬上打臉，侯友宜說「絕對不是總統說的那一回事」。前幾天英國《衛報》訪問陳建仁，陳建仁坦言，政府在快篩試劑上準備不足。今天蔡英文還敢出來講，政府做得好嗎？這是非常奇怪的論述。

吳子嘉也指出，民進黨的基本盤是小黃，但我們的小黃車隊似乎要全面造反了？現在計程車司機被要求去負責過濾客人，客人確診不能載。而且衛福部長陳時中公布未來有20%的國民有可能會確診。目前一天就6萬多人確診，在這種情況下，還要去整基層的小黃司機，要他們一起來負責幫忙做防疫的工作，看來這個政府已經倒台了。

另外，吳子嘉也對前副總統陳建仁的角色提出看法，日前傳出蔡英文在中常會大怒。行政院派發言人出來稱，蔡英文沒有發脾氣。行政院發言人都能夠糾正總統不准發脾氣。最後變成陳建仁跳出來，幫蔡英文講話。

吳子嘉覺得，蔡政府防疫做得荒腔走板，如今回到正常 之後，蔡英文13日在總統府召開防疫諮詢會議，他發現一個很奇怪的畫面，行政院長蘇貞昌坐在台下，前副總統陳建仁卻坐在蔡英文旁邊，前副總統有好多位，為何是陳建仁？讓他不禁質疑，難道他是備位的行政院長嗎？還是準備備位的中央疫情指揮中心指揮官？