愛紗與金星的選手們表演大嘴巴夯曲〈喇舌〉。（野火娛樂提供）

台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》賽制進行到第二階段「旅行者的金唱盤」，接續前兩集已依序登場的經典舞曲，紛紛讓網友感嘆留下「時代的眼淚」，喚醒自己當年的追星魂。而本周進入下篇，由6年未上舞台演出大嘴巴熱銷金曲《喇舌》的愛紗與有POPPING天花板之稱的田一德壓軸登場。

愛紗登場前回顧選人環節，她鼓勵未上台選手：「有夢想有目標就是一件很幸運的事情。」表演完甚至眼淚潰堤，表示和金星合作的每一刻都很感動、很開心。看到預告中愛紗與金星選手藍弟超近距離互動，幾乎差不到1公分就要吻上，網友紛紛表示「會不會太好看！真的沒有親到嗎」、「愛死金星的舞台魅力，未看先猜滿分」。

壓軸登場的星際導師田一德此次合作土星，表演在《這就是街舞》的師父羅志祥的〈精舞門〉，素有最強舞蹈定位的土星搭配舞力導師田一德，舞蹈編排直接開到最大難度，精彩表演現場驚嘆：「全程沒有冷場，根本沒有要給我們喘息的空間。」

而土星選手唐立杰是羅志祥的鐵粉，在選擇演出曲目時一聽到〈精舞門〉的他便從座位上彈起，更因為擔心被其他隊伍選走，直接跪求其他行星選手將〈精舞門〉讓給土星。

《原子少年》每周日晚8點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台、LINE TV播出；每周五晚10點於中視播出。