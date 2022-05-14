新竹市人口從去年9月高峰後，逐月下降，恐跌破45萬，新竹市政府民政處調查戶政資料解析數字背後玄機，發現是疫情期間，滯留國外兩年的民眾依法強制除戶導致，從2021年疫情開始至今年4月，被強制除籍達7326人，光是今年就高達3000人。民政處解釋，人口因強制除籍而減少是新竹市和許多縣市共同的現象，待疫情趨緩、國外民眾返台，被遷出人口就能恢復。

受到疫情影響，台灣2020年首次出現總遷出大於總遷入的特殊現象。內政部統計，該年全台遷出98萬229人、遷入94萬6251人，社會增加為負3萬3978人。到去年，全國遷出人口更達107萬6713，遷入92萬703人，社會增加的負值達15萬6010人。

今年都會區縣市人口同樣紛紛下滑，新竹市府說明，滯留國外被強制除戶的影響有多大？以今年4月人口統計為例，台北市的社會增加為負1萬2097人、新北市為負1萬3658人，都是遷出數字偏高導致。近年吸引外地民眾遷入的桃園，4月遷出1萬3049人，也比遷入的9172人足足多3877人。

市府也說明竹市今年人口社會增加與自然增加狀況，今年4月新竹市遷入1612人，遷出2840人，社會增加負1228人，其中被強制代辦遷出的就有1373人。而新竹市今年1至4月人口出生比死亡多33人，人口仍呈自然增加。新竹市統計疫情爆發2020年與2021年至今年4月，被強制除籍達7326人。

市府表示，按戶籍法第16條第3項前段規定：「出境2年以上，應為遷出登記。」同法第42條規定：「依第16條第3項規定應為出境人口之遷出登記者，其戶籍地戶政事務所得逕行為之。」疫情導致都會區戶籍人口下滑，應屬短期現象，待疫情減緩、滯留國外民眾返台後，可望能恢復設籍正常數字。