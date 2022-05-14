人們對於新冠病毒的重視程度似乎有逐漸下滑的趨勢，學界也針對與病毒共存的趨勢做出解釋，認為目標應該放在長期爭戰，包括處理「新冠後遺症」(Long COVID，又稱長新冠)，而不是執著於篩檢呈陽或陰。《南華早報》14日報導，香港大約十分之一的兒童確診後逃不過長新冠，常見的症狀包括記憶力衰退、注意力不集中以及精神障礙，除此之外，一些患者還會出現「兒童多系統發炎症候群」(MIS-C)。

瑪嘉烈醫院兒科傳染病科主任關逸華醫師表示，手上130名幼童個案中，就有10%比例感染Covid-19後出現「長新冠」後遺症，症狀相當複雜，包括頭痛、失眠、呼吸急促、疲勞、肌肉疼痛。此外，關醫師強調確診康復後不只會出現「長新冠」，有部分甚至會得到「兒童多系統發炎症候群」(MIS-C)，導致心臟、腎臟、肺臟等器官發炎。

早前CNN報導，現階段尚無足夠的研究證明幼年族群罹患「新冠後遺症」的機率，根據美國兒科學會(AAP)公布一項數據，感染Covid-19康復後，兒童有2-10%（甚至更高）罹患長新冠，成人則是30%。

報導指出，「長新冠」會導致孩童出現一系列不尋常的副作用，就連學界也還沒完全釐清，即使感染無症狀的新冠也有可能發生。

一般來說，大部分的人如果累了還是可以撐過去，但患有新冠後遺症的孩童不盡然。專家表示，「能量就像桶子，他們看電視、玩耍、上學，每一件事都可能正在消耗桶子內的能量。」

一名母親表示，「體力是個問題，我的孩子甚至無法上完整一天的課，現在只能每天1、2個小時慢慢增加。」

「我現在會限制孩子打棒球的時間，如果玩得太久，隔天他就會想嘔吐。」

另外，2個孩子的媽表示，「我的孩子們康復後都得靠輪椅代步，或是拄著拐杖走路。」