孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》本周六將一連播出3則爆笑短劇讓大家一飽眼福。其中性感女星張家瑋首次接觸爆笑短劇，因為浮誇的演技，一下尖叫、一下發脾氣，讓主持人孫協志忍不住笑說：「妳是不是有人分裂？24個比利！」笑歪眾人。

爆笑短劇中孫協志跟王仁甫反串，飾演是鄰居也是親家的「孫阿嬤」與「王阿嬤」，劇中兩人終於實施規劃已久的兩天一夜旅行，但卻因為飯店超賣房間，導致兩位阿嬤被迫必須跟張家瑋和王凱同住一間房間，劇中張家瑋先去洗澡，孫阿嬤與王阿嬤則透過玻璃看張家瑋的洗澡剪影，讓孫阿嬤忍不住說：「看這個剪影，她應該有Ｄ齁！」

沒想到超直接的張家瑋在浴室大喊反駁：「我是Ｅ！」而被王凱發現兩位阿嬤偷看之後，便生氣地告知張家瑋，沒想到張家瑋先是開心的自言自語：「沒想到我洗澡還有觀眾。」但才不到一秒的時間，她馬上變臉面目猙獰的破口大罵：「看什麼看？是沒看過人家洗澡嗎？」

原本應該是讓兩位阿嬤緊張的戲碼，卻因為張家瑋浮誇的演技，讓孫協志忍不住笑說：「妳是不是有人分裂？24個比利！」王仁甫則是搞笑的說：「妳真的要去看醫生啦！」而張家瑋則是解釋，因為第一次接觸爆笑短劇，想要跳脫以往演八點檔的模式，讓大家看看不一樣的她，才會表現的如此誇張，也希望觀眾看到之後能會心一笑。