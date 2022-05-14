台北市長柯文哲多次呼籲，先提供有症狀且快篩陽性者抗病毒口服藥，不過指揮中心指揮官陳時中擔憂假陽性問題，要求快篩陽性者必須再做PCR，確定陽性才可投藥，對此，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋表示，抗病毒口服藥能越早提供越好，但以國際大廠的快篩試劑做二次檢驗取代PCR，不只能降低假陽性的風險，病患也可盡早拿到口服藥。

針對快篩陽性者必須重複採檢，確定PCR為陽性才給藥一事，李建璋在個人臉書發文分析兩派論點。贊成者指出，抗病毒口服藥Paxlovid和100多種藥物有交互作用，若對方是假陽性又服用口服藥，可能引發不必要的併發症；反對者認為，重複採檢PCR不僅增添醫療量能壓力，更讓病患多承受可以避免的痛苦，也會延遲給藥的時間點。

李建璋表示，兩者的出發點都是為病患好，不過也必須承擔一些風險，然而深入了解兩看法的背後事實，或許能找到解法。

李建璋說明，會產生假陽性最主要的原因，與快篩品質和檢體品質有關，但想解決這個問題不一定要靠PCR，可以使用國際大廠的快篩試劑二次檢驗，如果結果是陽性的話，那麼假陽性的機率就小於5%，「不比PCR差」。

若擔心民眾採檢方式不對，導致檢體品質不好，二次快篩檢驗時也可以請醫療院所的醫護人員協助，一來眾多基層診所都可以負擔起看診和給藥任務，二來快篩只須15分鐘，比起排隊做PCR、等報告，病患可以更早拿到抗病毒口服藥。

李建璋也提到，抗病毒口服藥Paxlovid的作用，是抑制病毒蛋白酶，使病毒無法複製，而所謂的5天內給藥才有效，實際上應該是「越早給藥效果越好」，他也透露，根據臨床試驗顯示，5天之內給藥能降低88%住院或死亡率，若是在3天之內給藥，可以降低至89%。

最後李建璋直言，現在疫情的規模是數以萬計，已和原本中心機構的量能設計不同，因此防疫的思想要由「中心化」改成「去中心化」，不論是採檢、投藥、治療，去中心化後才有機會成功，否則會導致災難。