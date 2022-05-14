一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽於4月5日早上在台北振興醫院辭世，享壽80歲，女兒王馨平從香港趕回台灣替父親處理後事，停留半個月左右，和家人與朋友敘舊；13日王馨平離開台灣返港，豈料抵達機場接受PCR檢測後確診，目前在隔離酒店，並透露症狀是些微喉嚨不適。

王馨平是拿過金馬獎終身成就獎殊榮的王羽愛女，當年還和妹妹代替行動不便的父親上台領獎，一上台就直言「這個獎對我爸爸很重要」，幾句話就讓全場紅了眼眶，相當感動，也讓眾人看到他們深厚父女情；因此4月王羽辭世後，人在香港的王馨平沒見到父親最後一面，但也立即趕回台灣處理後事。

王馨平才離開台灣，抵達香港機場接受PCR檢測後確診，目前在酒店隔離。(圖/ 摘自Linda王馨平微博)

在處理完父親後事的王馨平，也和台灣的親友們見面敘舊，直到5月13日才在微博表示要回香港，還說很不捨台北的親朋好友們；沒想到今（14日）晚上王馨平又更新近況，透露自己在機場接受PCR檢測確診，只好到政府指定的隔離酒店單獨隔離，但她也要大家別擔心，目前她只有輕微喉嚨不適，屬輕症狀者。

不少粉絲也在底下留言幫她加油打氣，「注意安全呀」、「保護好喉嚨，看來台灣真的挺嚴重了」、「多喝水多休息」、「早點康復，等待妳康復了唱歌」、「要照顧好自己啊」、「增強抵抗力，早日自癒」。