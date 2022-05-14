中醫治療新冠病毒在中港普及，香港浸會大學協理副校長卞兆祥中醫師今出席線上講座時表示，中醫院在當地第五波疫情對4萬多名使用中醫療法的新冠患者進行研究，發現患者多出現咳嗽、有痰、喉痛、發燒、肚瀉等症狀，6成人在服用中藥後有改善，而陽性轉陰的日數平均為7至8天，他引述哈佛大學的研究指，服用西藥後平均需要9.8天才會轉陰性。

卞兆祥又表示，患者康復後，常見症狀有疲倦、頭痛、腦霧、記憶力衰退等長新冠症狀，英國有研究發現5成7康復者出現長新冠症狀，由於尚未知道長新冠的成因和有效的治療方法，他認為，長新冠將是未來20年醫學界的重點問題。目前中醫會使用食療舒緩後遺症，呼籲市民善用政府18間診所的免費中醫診症服務。

浸大中醫院在疫情初期，已經處方預防藥物給院内醫生，其後在啟德暫託中心亦有進行研究，發現經處方預防藥物給中心職員和醫護後沒有人染疫，但卞兆祥表示，不是所有人的體質都適合中藥配方，醫護在參與研究之前有填寫問卷，經判斷後才會處方藥物。目前正進行數據分析，供日後中醫藥預防新冠病毒的研究。