中央流行疫情指揮中心公布，今（14日）本土確診個案新增6萬3964例，雖較昨天少了1008例，但死亡個案連兩日逾40人，也引起外界關注。根據疾管署最新公布的全國確診地圖顯示，2022年至今全國有3縣市突破10萬人確診，其中以新北市24萬5039例居多，其次是台北市12萬212例、桃園市10萬4601例。

根據疾管署今天下午2點37分更新的「本土病例地理分布」可見，2022年至今累計67萬2979例本土確診個案。全國共3市累計超過10萬人確診，分別是新北市24萬5039例、台北市12萬212例，以及桃園市10萬4601例，接著是台中市3萬7620例、高雄市3萬1839例、基隆市2萬5572例，在地圖上皆呈現深咖啡色（2萬4103到24萬5039例）。

地圖上呈現淺咖啡色（9059到2萬4102例）的縣市，包括台南市1萬9693例、宜蘭縣1萬3765例、新竹縣1萬2758例、花蓮縣1萬1947例、屏東縣9541例。

深橘色（3330到9058例）的縣市，包括彰化縣8575例、新竹市7483例、雲林縣5752例、苗栗縣5558例、台東縣3449例。

淡橘色（176到3329例）的縣市，包括南投縣3289例、嘉義縣2978例、嘉義市2001例、澎湖縣691例、金門縣441例；黃色（0到175例）的縣市僅連江縣175例。