芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）14日表示，對於芬蘭擬申請加入北約組織（NATO），他已主動致電俄羅斯總統普丁，坦言俄烏戰爭「改變了芬蘭的安全條件」。他在推特發文，稱兩人的對話坦率且直接，也沒有惡言相向。克里姆林宮隨後指出，普丁告訴尼尼斯托，芬蘭拋棄中立地位、加入北約，將是一個錯誤。

尼尼斯托在聲明指出，他早在2012年與普丁第一次會面時，就表明只要是主權獨立國家，都會致力維護國家安全，「這正是芬蘭在做的事」。尼尼斯托表示，芬蘭申請加入北約是為了強化國安、承擔責任，「不是為了疏遠任何人」。他強調，未來將以「正確且專業的方式」處理與俄羅斯的鄰國關係。

克宮對此表示，普丁強調，芬蘭放棄過往的「軍事不結盟」政策是個「錯誤」，因為「芬蘭的國安並沒有受到威脅」，而這樣的外交政策轉變，可能會對俄方與芬蘭的關係造成負面影響。