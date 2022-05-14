為強化與職籃聯盟攜手反毒與防賭，法務部長蔡清祥14日出席職籃「P.LEAGUE＋聯盟」新北國王隊與高雄鋼鐵人例行賽，並擔任開球嘉賓，表示希望藉由實際行動力挺場上的灌籃高手，防制不法份子影響職籃運動公平性，並加強防範毒品濫用及侵入校園。

蔡清祥也向現場球迷觀眾朋友們，介紹法務部所屬檢察機關與職籃聯盟各球隊建立的在地合作機制，透過各球隊與主場所在地地檢署建立直接聯繫窗口，安排檢察官至各球團辦理法律宣導及雙向座談，以及由檢調人員不定期監賽等方式，協助球團防杜可能影響職籃運動發展的任何不法情事。

同時配合這次新北國王隊主場《新莊城堡》舉辦《新北人 戰出來》主題活動，法務部也在現場舉辦「變裝化身反毒 HERO」及「轉動多元戒毒 人生走向幸福」等法治宣導，而P. LEAGUE＋聯盟及新北國王隊也贊助球星簽名手機架，以及P. LEAGUE＋聯盟 LOGO毛巾等禮品共襄盛舉。