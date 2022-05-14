賽前兩隊登錄名單受到疫情影響都只剩8人可上的新北國王與高雄鋼鐵人，地主國王還碰上李盈鋒賽前突然家裡有急事離開，僅剩7人可以出賽，國王仍然憑藉雙洋將優勢，最後以106比76痛宰只有單洋將可用的鋼鐵人，國王首次上場的洋將牧倫斯貢獻14分、17籃板與5火鍋。

PLG今天緊急推出全新防疫規範，「由於疫情快速升溫，為了讓例行賽順利完成，在5月6日賽務決策委員會中，各隊同意球隊為了維持比賽品質、最少出賽人數8人即可出賽，搭配聯盟原本的雙洋將制，各隊登錄名單本土（含外籍生及華裔)+洋將的組合，可以是7+1、6+2二種可能。若是對戰的2支球隊都無法登錄任1名洋將，2支球隊只要至少可以登錄8位本土球員，比賽仍可以純本土應戰。」

不過國王今天僅剩7人可打，應該算是一種「特例」，因為李盈鋒直到賽前仍有熱身且穿球衣，直到快要開打之前，才接到家裡電話緊急離開，國王在徵求對手鋼鐵人，以及其他4支球隊同意之後，決定還是繼續進行今晚這場比賽，暫時「無視」最少8人出賽規定。

由於鋼鐵人只剩布朗一名洋將可用，主控兼球隊人氣王陳又瑋也無法上場，也讓這場比賽從開賽就毫無懸念，國王不僅上半場打完取得27分遙遙領先，來到下半場更把領先差距擴大到40分以上，老實講，會出現這種一面倒戰況並不意外，只能說是受到疫情影響的無奈結果。

國王除了新洋將牧倫斯雙十，里金斯也拿21分、11籃板，洪楷傑18分，陳俊男17分，楊敬敏16分，全程戴著口罩出賽保護家人的李愷諺，拿下12分、9助攻與9籃板；鋼鐵人以布朗17分、12助攻與12籃板的大三元演出最佳，林均濠15分，藍少甫13分、8籃板。