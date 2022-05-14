澎湃新聞14日報導，大陸春秋航空將於18日恢復上海-昆明、上海-大連航班運行。春秋航空APP查詢到，5月18日起，上海-昆明往返航線目前已經可以購票。為幫助在滬學生能夠順利返連，春秋航班18日將執飛上海-大連航班，僅面向在滬學生開放。

根據春秋航空的航班計畫，5月18日上海至昆明，航班號為9C7269，上海浦東機場起飛時間為14時35分，到達時間為18點整。昆明至上海，航班號為9C7270，昆明長水國際機場起飛時間為19時50分，到達時間為23點10分，執飛機型為空客A320。

春秋航空APP上已開通「返連學生申請上海飛大連航班」的專屬通道。此航班為5月18日上海飛大連，航班號9C8977，上海浦東機場起飛時間為12時55分，到達時間為15點整。單人機票價格1360元人民幣，其中已包含機場建設費、燃油附加費，並且每位學生有20KG行李。凡年滿12周歲以上，有在滬返連需求的學生，提供學生證等相關證明，可登錄春秋航空APP進行申請。據悉，航班目前座位充足，歡迎登記申請。

為保障旅客必要出行的通達便捷，春秋航空將陸續恢復暫停的部分航線，乘客如有出行需求，請密切關注春秋航空直銷管道，及時了解航班資訊。