木工歌手陳思瑋近來推出新歌〈宿命〉邀來白冰冰合作對唱，該曲釋出後，隨即登上抖音的歌曲「傷感類別」首頁榜單，但有眼尖粉絲發現新歌封面只有陳思瑋獨照，卻沒有白冰冰，希望能看到2人照片，白冰冰大方表示，作品能夠受到重視與關注，不管用誰的照片都覺得很感謝、感動。

白冰冰向來很用心提攜後輩，這次新歌獲好評，她也替陳思瑋感到高興，送上祝福：「一個新人就有機會受到重視，真是可喜可賀。」她先前推出新歌〈快樂人生〉MV，邀來許多婆媽一起大跳廣場舞，氣氛熱鬧，MV曝光後，吸引許多長輩在家裡跟著唱跳，網友也在臉書敲碗希望白冰冰能多唱快樂的歌曲，帶給大家正能量。

她開心說，大家先不要著急，只要粉絲ㄧ直熱情支持、愛著她，她會唱出給大家更多快樂的歌曲，隨後也感謝抖音、經紀團隊在幕前或幕後的努力，向歌迷喊話：「請各位網友們用力在抖音點播我與陳思瑋合唱的〈宿命〉。」