未來3天的溫度變化圖。（圖／中央氣象局提供）

受到梅雨鋒面影響，全台各地雨不停，中央氣象局表示，今晚到明（15日）梅雨鋒面逐漸南移，各地雨勢將趨緩，不過明晚又一波水氣移入，各地再轉雨，尤其西半部山區有局部大雨發生機率。另外東北季風持續影響，下周一（16日）溫度再降低，北部及東北部地區明顯轉冷，整天溫度僅16到19度，預計下周二（17日）才回暖。

中央氣象局表示，今晚到明天梅雨鋒面逐漸南移至巴士海峽，但鋒面後的雲帶仍位於台灣上空，各地還是屬於容易下雨的天氣，不過水氣稍減少，雨勢趨緩且短暫；明晚另一波水氣移入，各地雨勢轉趨明顯且較持續，西半部山區有局部大雨發生機率。

溫度方面，明天受東北季風持續影響，北台灣會再涼一些，白天高溫在20度上下，夜晚低溫則會降到17度左右；其他地方早晚較涼，低溫約19到22度，白天高溫則在24到28度。

14、15日的訂量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

下周一梅雨鋒面來到巴士海峽，但受鋒面後的雲帶持續影響，全台水氣偏多，各地容易下雨，西半部山區亦有局部大雨發生的機率；東北季風增強，各地天氣轉冷，北部及東北部地區整天溫度介於16到19度，其他地區早晚低溫18到20度，白天高溫21到24度。

下周二清晨各地天氣仍較涼，但白天起東北季風減弱，溫度逐漸回升，另外水氣逐漸減少，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部地區為多雲到晴的天氣型態，不過須留意午後山區有局部短暫雷陣雨，類似天氣將持續到下周三（18日）。

下周四至下周六（19日至21日）水氣逐漸增多，降雨機率再提高，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，下周六北部地區也會有局部短暫陣雨。