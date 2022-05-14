大陸外交部駐香港特派員公署微信公號14日消息，針對美國會眾議長裴洛西在《華盛頓郵報》發表涉港言論，詆毀抹黑香港警方對「612基金」相關人員採取正當執法行動，無理指責攻擊《香港國安法》和中國政府對港政策，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促其立即收回干預香港事務的「黑手」，立即停止「亂港遏華」的卑劣行徑。

發言人指出，法治是香港繁榮穩定的基石，香港社會必須在法治軌道上運行。「612基金」相關人員涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，特區警方對其採取執法行動，是切實維護國家安全和香港法治的正當正義之舉，任何外部勢力無權置喙。任何法治社會都不會有法外之地，任何人都沒有法外特權。美國的法治排名在香港特區之後，其自身在民主和人權方面的斑斑劣跡人盡皆知，其自封的所謂「民主燈塔」早已崩塌，只有極個別政客還沉醉於美式民主的神話不能自拔，屢屢以「教師爺」身分對特區政府依法施政和正當執法行動橫加指責，實在是貽笑大方。

發言人表示，《香港國安法》實施以來，香港社會秩序恢復，法治原則彰顯，發展重回正軌，香港居民的權利自由依法得到保障，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境。裴洛西這位曾經將香港黑暴活動稱為「美麗風景線」的政客，卻在美國會山莊騷亂事件中極力譴責「暴徒」，如今又打著「人權」「自由」旗號對香港事務說三道四、指手畫腳，充分暴露其赤裸裸的雙重標準、處心積慮干預香港事務的虛偽面目和險惡用心。

發言人強調，香港撥亂反正的歷史進程不容阻撓，中華民族偉大復興的歷史進程不容阻擋。敦促裴洛西等美政客認清形勢，切實尊重中國主權，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止為反中亂港分子撐腰打氣，立即停止干預香港事務和中國內政。任何干預破壞行為都難逃搗亂、失敗，再搗亂、再失敗的宿命，這是一條永遠也無法逃脫的歷史定律。