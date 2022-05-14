受到滯留鋒面影響，全台從昨天(13日)起雨下不停，各地也傳出零星積水災情，但對幾座主要水庫有效解渴。北水局就表示，估計這波梅雨可為石門水庫帶來3500萬噸水量，將透過水力發電進行水量調節，同時可舒緩夏季供電壓力。

北水局在臉書「好漾北水」PO出石門水庫因應梅雨措施，北水局說，依照中央氣象局預報資料，此波梅雨預估為北部山區帶來300-500毫米雨量，推估石門水庫三日入流量至少3500萬噸，因此將透過水力發電減輕夏季供電壓力操作，將水庫水位調降至243.9公尺，同時預留1000萬噸滯洪庫容，因應豪雨來襲。

北水局表示，今年迄今水情良好，高濁影響供水為主要風險，為此日前已完成溢洪道閘門、分層取水工及中庄調整池等設施整備，讓民眾用水無虞。

北水局也強調，石門水庫在梅雨期間，為因應雨勢，隨時都會執行放水操作，下游河道水位變化大，呼籲民眾不要進入河道，以免出現意外。