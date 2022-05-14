有「鋼琴女神」稱號的馬來西亞鋼琴家李元玲，外型亮麗、身材火辣，加上擁有精湛的琴藝，讓她圈粉無數，時常透過社群分享生活近況的她，卻罕見2個禮拜沒更新，今(14日)她也發文透露真相，並附上美照，讓網友看了全暴動。

李元玲今發文透露，「帳號被hack ，失蹤兩個禮拜沒有更新~有想我嗎」，並附上2張脫到只剩內衣褲的火辣美照，大秀傲人上圍和完美S曲線，好身材立刻就吸引粉絲目光。

「太美太辣了」、「哇！變更美了」、「還奇怪怎麼沒有更新」、「這體態，真的太完美了」、「除了漂亮，不知道還能講什麼」，照片才發布7小時，就有9萬人按讚。

李元玲（Cathryn Li）曾拜鋼琴家李雲迪門下，因外型亮麗，還擁有前凸後翹完美身材，加上精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，讓她在網路擁有高人氣，IG粉絲追蹤數超過230萬，被譽為「鋼琴女神」。

之前她無預警公開前男友的真實姓名跟IG帳號，控訴男方劈腿她的閨密，並揭露前男友的慣性手段，就是從女生身上拿完好處後就拍拍屁股走人，警告眾多女性不要中了他的圈套。