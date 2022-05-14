台中市南屯區一處社區大樓，詹姓住戶10日確診在家居家照護，2個女兒也在家隔離，卻慘遭管委會以大片塑膠布封住家門口，讓其魏姓前妻12日送餐時氣憤難平，揚言提告。管委會主委妻子14日疑似透過對講機隔空致歉，還不忘自行側錄過程存證，詹男也發出聲明回應。

今天下午，詹男在家中聽到對講機響起，接起後傳來1名女子聲音，表示對於造成不安、感受不好，要代表管委會致上最大歉意，隨即有總幹事登門送上水果籃。他發現對方疑似全程錄影存證，推測是否擔心若未來真的進入司法訴訟程序，還有影片自保。

詹男向管委會發出6點聲明，強調許多真相、疑點尚未釐清，將等解除隔離後釐清，並視管委會態度，再決定下一步怎麼做。

詹男聲明全文如下：

1、此事情始末，因目前正區隔期間，尚難以釐清原委。2、5月14日總幹事送水果籃來，先謝謝您（主委之妻）或委員會，對居隔住戶之關懷。3、社區對居隔住戶之處理因應方式，是否請管委會趕緊擬定處理SOP，無論以管理或關懷方式，均應合法對待住戶。

4、本次事情，法律疑點尚未釐清，是管委會決議，抑或私人決定，還請說明（主委太太可否代表管委會？可能須管委會確認），另外，管委會後續處理，有關我方（詹先生）意見，亦應獲得我方（詹先生）同意，使得對外說明。

5、我於5月16日後才能解隔，之後仍得自主管理7天，同住居隔女兒何時解隔正待通知。6、相關後續處理事宜，待解隔後才能釐清 （剛剛看各位在錄影，也是想釐清所有法律責任，我方亦同 ）。

詹男父女一家3口近日在家隔離，12日當天卻遭管委會與大樓管理公司，以大片半透明塑膠布將家門整個封住，連前妻來送餐，都得辛苦鑽進去才能開門，讓遭受無理對待的這家人深感受到歧視、汙辱。

詹男前妻氣憤說，此舉形容告知其他住戶，這戶有人確診，主委妻子身為代理主委，竟還大言不慚說是為了其他住戶著想，避免開門取餐時，病毒因飛沫傳染。詹男更痛批是混淆視聽、徒增恐慌添亂。

詹男強調，他先前與親友討論，並致電向民政局與區公所申訴，大家都支持他提告，他考慮依強制罪、違反《傳染病防治法》等提告。

根據《傳染病防治法》第11條規定，對於傳染病患者與家屬，其人格、合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視。

民政局長吳世瑋強調，管委會封門行徑，有可能觸犯刑法，也有觸犯《傳染病防治法》之虞，全案雖由警方進行後續處置，塑膠布當下也予以拆除，該社區管委會若再有類似行為被檢舉、告發，民政局將依法開罰，將可裁處1萬元以上、15萬元以下罰鍰。