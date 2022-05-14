國道三號北上嘉義路段昨晚（13）先後發生2起奪命車禍，先是6車連撞，1名呂姓駕駛在路中又遭後方2車「撞飛至南向車道」，頭部變形慘死，而後南向車輛又因閃避呂男，造成5車連撞，呂男頭部甚至遭輾過；據悉呂男是名台積電工程師，當時是從南科準備北上回彰化老家，父母得知噩耗相當崩潰。

嘉義縣消防局昨晚8點7分獲報國道3號北上292k處發生嚴重車禍，疑似未保持安全車距導致6車連環撞，其中1名34歲呂姓駕駛遭前方小貨車撞上後，停在中線道又被後方2車追撞，當場被噴飛到南下車道路肩，頭部變形明顯死亡，而當時南向的陳姓駕駛又輾過呂男，再度造成5車追撞。

據了解，住在彰化的呂姓男子是台積電的工程師，平時在南科任職，當時是北上自己駕車回彰化遇到絕命車禍，呂男父母聽聞噩耗相當崩潰；目前法醫已進行初步相驗，18日將會做解剖，釐清真正死亡原因是遭撞還是遭輾身亡。目前2起事故共造成1死8傷，11車受損，詳細事故原因仍在調查中。

呂男遭後方2車「撞飛至南向車道」，頭部變形慘死，而後南向車輛又因閃避呂男，造成5車連撞，呂男頭部甚至遭輾過，據悉呂男是台積電工程師。（翻攝照片）