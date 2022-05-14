俄烏大戰已持續超過2個月，遭受俄軍圍困許久的亞速鋼鐵廠，成為世界各國關注的目標。前戰爭學院教官、退役少將栗正傑認為，繼續死守鋼鐵廠已經沒有意義，應該讓被圍困的部隊投降，但基輔當局不讓這些人投降的原因，可能和北約的介入有關，他推測有不少烏克蘭部隊甚至可能是在北約軍人的指揮，若這些人身分曝光，會造成更大的國際問題。

栗正傑14日在政論節目《新聞大白話》中表示，若純粹從軍事角度看，鋼鐵廠裡的烏克蘭士兵應該要投降，在裡面死守沒意義，且在全世界媒體監視下，俄軍也不會出爾反爾，把他們全部槍殺。至於為何說死守沒有意義，則是因為現在已經進入清掃至戰場的階段，俄軍也已把大部分部隊調往其他戰線。

栗正傑指出，雙方在亞速鋼鐵廠區域剩下的部隊不多，除了被圍困烏軍，俄軍也指留下2個營監視，已經沒有什麼死守的意義，基輔當局願意的話，就讓他們投降，但為什麼基輔方面會不願意讓裡面的人出來？

栗正傑直言，不要認為北約是在俄烏開戰後才開始提供情報和其他支援，「早就進去了」。他指出，早在烏克蘭橙色革命的時候，美國就有很多情報人員進入烏克蘭，還有很多軍事人員用各種名義進入烏克蘭。栗正傑甚至還推測，除了提供情報，搞不好很多有很多烏克蘭部隊是在北約軍人的指揮下作。

栗正傑分析，烏克蘭士兵素質不高，都是臨時徵召的，這些人怎麼作戰？很多搞不好是北約軍官指揮他們作戰。亞速鋼鐵廠也很多人在裡面，若這些人被俘虜，身分問題暴露，造成的國際問題更大，且會落人口實，另俄羅斯質疑北約是否要和他們開戰，所以現在檯面下交易很多，比如烏克蘭總統澤倫斯基透露，法國總統馬克宏勸他割讓土地盡早結束戰爭。

栗正傑還說，烏克蘭在戰爭中的許多開銷，都是由北約的金援支撐，北約本想拖垮俄羅斯，卻發現變成無底洞，會不會自己也被拖垮？因此在檯面下動作頻頻，就連美俄的國防部長也都私下在討論，「兩邊都快打不下去了」。