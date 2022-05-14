韓國BL校園劇《現正上課中》，由模特兒出身、曾飾演中韓合作《我的奇妙男友》的金泰煥攜手新人演員韓賢俊共同演出，首度接演BL劇的2人分別飾演高冷學長「李羅亞」和呆萌學弟「車智宇」，一冷一熱的個性發展出一段甜蜜、有趣的校園愛情故事。

談起對彼此的第一印象，韓賢俊透露一開始前輩從遠處向自己走來，散發冷漠都市男人的氣場，不禁懷疑彼此是否能變得親近，沒想到擔心都是多餘的，金泰煥對自己和車智宇而言都是很溫暖的哥哥，尤其合作期間不時問候「吃飯了嗎」、「怎麼回家」等看似稀鬆平常的話語，韓賢俊坦言「哥讓我十分心動」。

金泰煥則表示看到劇本時認為「車智宇」一角若稍有拿捏不準的情況，角色互動就會受影響，但看到韓賢俊內心的擔憂全消失，因為搭檔實在太有魅力、太可愛，接著提到拍攝現場總會察覺有個視線一直向自己投來，當自己回看韓賢俊時，對方就會專注看著他說「哥，你長得真帥」，讓自己很難不心動，話才說完韓賢俊立刻現場灌迷湯「因為你本來就長得很帥啊」，令金泰煥忍不住露出靦腆的笑容。

劇中扮演開朗傻氣學弟車智宇的韓賢俊，特別選修「婚姻與家庭」課程，希望接近心儀的女同學宥娜，卻陰錯陽差和剛退伍回來的帥氣學長李羅亞成為一組，為完成「一萬韓元約會」的作業，一起享用情侶套餐、共飲一杯飲料，甜蜜的氣氛讓從未戀愛過學弟很不習慣，冷顏學長卻已對小學弟動心，不斷延長約會時間，帶對方到自己在學校的秘密基地，望著因一杯熱可可而開心的學弟，情不自禁使出「摸頭殺」，引來「學長，你是不是喜歡男生」的提問，2人之間的曖昧氛圍瞬間迸發，令觀眾的內心跟著小鹿亂撞。

187公分的金泰煥在劇中為保護遭跟蹤狂攻擊的韓賢俊而受傷，高壯的他以右手打上石膏行動困難為理由，央求學弟對自己「貼身」照顧，裸著上身要對方幫忙洗頭、吹頭髮，逐漸動搖「直男學弟」的內心，還裝作無辜地詢問對方「要回去嗎」、「你可以在這裡睡啊」，甚至用微微撒嬌的語氣向對方道謝，隱約展現腹黑學長的一面，也令粉絲格外心動。《現正上課中》全6集已在bilibili上架。