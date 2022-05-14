女星林秀琴過去經常上談話性節目，聊和前職棒選手先生陳致遠的婚後生活，兩人育有一個女兒陳琳，她也不時會在臉書分享近況；林秀琴4月才在臉書抱怨女兒學校防疫有漏洞，沒想到今（14）日透露全家確診，女兒還從前一晚持續高燒40度不退，不知該怎麼辦，只能淋雨排隊等PCR檢測，更洩現場慘況。

林秀琴14日在臉書發文，證實全家都確診，上傳多張快篩結果照片，最令她心疼的是女兒陳琳從13日晚間持續發高燒40度，讓她又急又無奈地說，「真的不知道該如何處理了」，還說只能淋雨去醫院排隊等候PCR篩檢。

林秀琴在臉書透露全家確診，女兒更持續高燒不退。(圖/ 摘自陳致遠&林秀琴的樂fun人生臉書)

她也在文末提到在現場看到的狀況，感嘆醫護人員辛苦之外，發現在室外排隊時能聽到老人家的哀嚎（號）聲，讓她有感而發地表示，「請給予確診患者同理心看待，確診不可怕可怕是人心」，當時只希望能趕快回家，外面冷到她無力又頭暈。

許多粉絲看到林秀琴全家確診消息，紛紛在底下留言關心，「早日康復」、「聽說第一天就要開始喝清冠一號，會比較減緩症狀喔，好好休息保重身體很快就恢復啦」、「辛苦你們了，祝平安喔」、「加油，我們也是小孩確診閉關中」。