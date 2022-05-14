歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）在一份報告中指出，Omicron亞變種病毒BA.4和BA.5威力極強足以對抗免疫力，因此正式將其列入「高關注變異株」，預估歐洲將在夏季掀起另一波疫情高峰。

根據每日郵報 (Daily Mail)13日報導，亞變種BA.4和BA.5最早於今年1、2月在南非現蹤，短短幾個月，已經成為葡萄牙最主要的傳染病毒株。世界衛生組織（WHO）11日表示，全球已有數十國淪陷，至少16國檢測到BA.4、17國檢測到BA.5，目前都還維持上百例病例。

然而，ECDC報導指出，對比原始株Omicron抑或橫掃20多國的上一代亞變種BA.2，BA.4和BA.5的傳染力似乎還有待觀察，更推測中、重症比例不會因此攀升。「這些變體可能在未來幾週、或幾個月內席捲整個歐洲。」

一般來說，變異株會依著時間，以及突變後出現新一代變體而消逝。所謂「高關注變異株」是指它可能更具傳播力，以致難以監測、預防，需要密切追蹤後續發展。

南非國家傳染病研究所（NICD）11日才示警，稱Omicron變異株BA.4和BA.5已讓南非進入第5波疫情，一夕間病例數飆升，使非洲醫療量能再次被推向極限。衛生官員表示，「BA.4和BA.5的厲害之處在於，他們都能夠對抗感染新冠後獲得的抗體，以及施打疫苗得到保護力。」更強調，隨著時間愈久，疫苗效力會漸漸失效，呼籲老年族群及高風險慢性病人加強接種。