俄烏戰爭已逾兩個月，美國軍援烏克蘭許多武器。根據美英民主研究所一份民調結果顯示，43%的美國人認為烏克蘭會戰敗。至於俄烏何時會停戰？前民進黨立委郭正亮認為，當烏克蘭的敗相越來越明顯，美國喊停戰的聲音才能出來。

郭正亮12日在《深喉嚨ONLINE》網路政論節目中表示，烏克蘭總統澤倫斯基說，因為歐美給他很多重武器，他們需要學習，因此，他估計最晚6月底要發動反攻。而在烏克蘭得到重武器的態勢下，衝突會非常激烈。

郭正亮接著表示，基本上，美國民主黨現在開始要打「兩種牌」了，一種牌就是，要把通膨歸咎到俄羅斯總統普丁及前美國總統川普，稱他們莫名其妙搞那個貿易關稅，因為民主黨的選民是中下階層，通膨害大家生活很困難，而通膨問題，也早晚要面對。只是目前因為重武器及錢剛給烏克蘭。總要讓烏克蘭打一下吧。所以一定要烏克蘭的敗相越來越明顯，美國才可以開始有這種說法，稱戰爭就到這裡吧。

另外，郭正亮也指出，之前烏克蘭政府的貪腐指數是全歐洲倒數第一名，澤倫斯基就是用反貪腐才於2019年當選，坦白講，在澤倫斯基努力下，2021年，烏國貪腐指數已是倒數第三，有進步了；但那個結構並不是澤倫斯基一個人所能夠克服的，因為烏克蘭裡頭有很多權貴及投機者等等。