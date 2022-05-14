北市持續新增大型篩檢站！繼榮總接手中正紀念堂防疫急門診採檢站後，黃珊珊14日晚間也在臉書發文，公布下一站是台大醫學院體育館，每天可篩檢800至1000人。

黃珊珊表示，市長柯文哲持續增設PCR採檢站，除了榮總接手每天可服務2000人的中正紀念堂防疫急門診採檢站外，今天下午也與台大醫院副院長電話聯絡，敲定下一站將在台大醫學院體育館設立，每天可服務800至1000人。她也特地感謝台大與榮總的鼎力相助。

黃珊珊指出，北市的士北科與木柵機廠車來速，其中將近一半非台北市民，表示其實方便的採檢方式真的能讓大家願意到台北來採檢，只是，報到率大約高達八成出頭，希望大家預約就一定要來採檢，珍貴的醫療資源，否則實在禁不起浪費。

黃珊珊說，暴增的陽性數量將超越PCR檢測量能，黑數將出現，洪峰將至，社區與學校到處都有傳染源，自己打滿三劑還是確診，呼籲大家要做好自身防護。