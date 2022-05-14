達珂塔強森在《人生恰恰恰》飾演未婚媽媽。（Apple TV＋提供）

Apple TV＋推出的《樂動心旋律》成為影史上首部由得到奧斯卡的最佳影片的串流平台作品，他們繼續瞄準明年的奧斯卡，再度購入於今年日舞影展獲得最佳觀眾票選獎的《人生恰恰恰》（Cha Cha Real Smooth），該片是25歲新銳導演庫伯賴夫自編自導自演作品，搭檔《格雷的五十道陰影》達珂塔強森（Dakota Johnson），初試啼聲即一鳴驚人。

該劇講述大學畢業生安德魯（庫柏賴夫飾演）一如多數新鮮人，對於未來仍充滿迷茫與困惑，在半逃避人生正軌的過程中，他選擇發揮專長「舉辦派對」不僅能滿足鎮上需要舉辦猶太教成年禮（Bat Mitzvah）的家庭，也為自己找到了收入來源。在一場成年禮中，安德魯遇見了達珂塔強森所飾演的未婚媽媽多米諾，兩人間強烈的化學效應毫無預期的快速發酵，安德魯甚至自願擔任多米諾小孩的保姆和家教，在這份特殊友誼搭起的橋樑下，安德魯似乎也找到了人生的方向。

電影中也可見到好萊塢喜劇女星代表，曾演出《婦仇者聯盟》和《回到17歲》等膾炙人口喜劇作品的樂絲莉蔓和三次艾美獎得主布萊德蓋瑞特演出，2人飾演安德魯的父母，將發揮他們最擅長自帶笑料的詼諧演出，也為電影再添一筆可看度。《人生恰恰恰》6月17日於Apple TV＋上架。