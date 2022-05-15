受這波疫情影響，不少公司要求員工必須出示快篩陰性證明才可以上班，一名就讀護理系的女大生指出，有網友看到她PO的快篩陰性的試劑照片，便要求她幫忙偽造快篩陰性證明，沒想到對方被拒絕後竟惱羞成怒，大罵她「正義魔人、假惺惺、道德至上」，更揚言要提告，引起網友熱議。

一名就讀護理系的女大生13日在臉書社團「爆料公社」發文指出，最近她在臉書社團PO出自己快篩陰性的試劑照片，卻收到網友私訊，要求她在快篩試劑上寫上該名網友的名字，好向公司證明自己是陰性。

女大生PO出和該名網友的對話紀錄。（圖／翻攝自爆料公社）

從她貼出的對話截圖可見，對方聲稱自己已經篩檢過了，但公司要求上班時必須拿出寫有名字的快篩陰性試劑才能證明，而原本的試劑他早就丟掉了，又不想再花錢買新的試劑重測，因此提出此要求。

對此，她直言「我又不知道你陰性陽性」，拒絕該名網友的要求，沒想到對方竟惱羞成怒，大罵「正義魔人、假惺惺、道德至上」、「OK你最棒，你永遠不會有想偷雞的行為」、「你的人生都不存在偷懶，你最勤勞、你最棒」，更揚言自己不會道歉，「妳只等得到我的報案三聯單」。

該名網友被拒絕後惱羞成怒，甚至揚言要提告。（圖／翻攝自爆料公社）

她無奈表示，快篩結果可能影響所有人的健康，「為了自己的方便，真的什麼人都有」，她也強調，非常時期醫護人員很辛苦，大家更應該做好防疫，希望不會再有這種人危害大家的健康了。

貼文一出，不少網友留言撻伐，「這也是新冠亂象之一」、「很遺憾的是這種人現在一堆，還聽到有媽媽拍自己小孩快篩陰的照片，說這樣可以傳給公司就不用再篩了」、「都開口要別人幫他造假了，誰知道前一天PO的照片是真是假？不幫他是正確的，沒告他違反傳染病防治法和偽造文書都是便宜他了」、「下次遇到這種的乾脆介紹個精神科醫生給他讓他去看診說不定才幫的到他」。