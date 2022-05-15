喜歡《死亡筆記本》的神木隆之介（左起）很開心能藤原龍也、 松山研一。（車庫娛樂提供）

鬼才漫畫家筒井哲也2020年完結的漫畫作品《噪音》，改編成真人電影登上大銀幕，由日本知名導演廣木隆一執導，描寫發生在落後的孤島上所發生的殺人事件，打造出新形態的懸疑電影作品，並找來日本2大實力派男星藤原龍也、松山研一共同主演，這也是他們繼《死亡筆記本》後再度正式合作。此外，《神劍闖江湖》神木隆之介、《餘命10年》黑木華、台片《KANO》永瀨正敏等大咖也參與演出。

《死亡筆記本》2006年推出時，在日本、臺灣皆創下驚人票房成績，更是日本真人電影的一大經典，當年在電影中是最強勁敵的藤原龍也及松山研一，睽違15年再度在大銀幕上合體，卻成為殺人共犯，藤原龍也大方分享此次合作的心情：「真的久違地和松山研一合作了，不僅是演技，也看見他對於工作的態度，覺得他成為了一位值得信賴的演員，拍攝時也拯救了我許多次。這次我們的角色設定為兒時玩伴，實際上我們也認識多年，正因如此才能營造出獨特的氛圍。」松山研一則大讚藤原龍也是很棒的前輩：「拍攝《死亡筆記本》時我還分不清左右，只是一昧地被藤原龍也的氣勢給壓倒。現在我終於掌握住自己的戲路，也知道身為演員該做些什麼，對戲時卻仍舊抵擋不了藤原龍也的氣勢，再次感受到他有多厲害，是我絕對追不上、非常了不起的前輩。」

在電影《噪音》中飾演另一名要角的「國民弟弟」神木隆之介，在國中時期就相當喜歡電影《死亡筆記本》，這次能夠與藤原龍也、松山研一合作，他也表示相當緊張：「國中時在電影院看到覺得很厲害的2位演員就在自己面前，是我進片場最感動的事。第一次接下這麼有緊張感的角色，也很少有背負這麼重要事情的角色，真的很緊張，也為了不讓這份緊張感消失而非常拼命。」也表示2位主演對他來說是非常強大的存在：「我一邊看著他們演戲一邊在心裡想著『哇，好厲害』，在片場與他們聊天時也會想著『我在與（《死亡筆記本》的）L和月說話』，還將手機聯絡人名稱寫成『松山研一先生（L）』。」反被松山研一吐槽：「不該用《死亡筆記本》的『L』，改成《噪音》的『純』吧（笑）。」

2位主演在受訪時談到認為彼此的厲害之處，藤原龍也表示松山研一不會在表情和態度顯露出緊張感，松山研一則是讚嘆地說道：「他完全沒變老！都沒有變。」藤原龍也更是提到：「拍攝後我們去喝酒，聊天的內容、家人和工作的事與15年前完全不一樣。雖然我們都老了不少，這方面的變化還是挺開心的。」松山研一也附和：「藤原龍也的話題真的很多！這一點令我很羨慕。」藤原龍也則是笑著答道：「但都是些在公開場合無法談論的話題。」顯現出兩人多年來的變化及不變的情誼，也更期待看到他們再度同臺飆戲。《噪音》將在6月2日在台上映。