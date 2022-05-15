根據《財訊》報導，2018年，良維面臨了營運重大轉捩點，非但沒有靠著蘋果訂單大賺一筆，還提列了高達2億元的呆帳損失。加上美中貿易戰，同年也忍痛關閉虧損多年的中國蘇州廠，導致當年每股僅賺1.14元，創下近十年來新低。

蘋果給教訓 調整營運策略

提到了蘋果，良維董事長李淳正指出，合作多年，過去只要把東西交給大客戶銷售，從沒失敗過；可是這個大客戶推出的智慧音箱銷售不如預期，公司卻又為此投入大量資源。經過這次的教訓，良維決定積極調整策略，不再過度依賴單一客戶。

但沒想到的是，蘋果竟成為良維打入電動車領域的關鍵因素。過去，良維為了獲得蘋果訂單下足工夫，與台灣同業相比，李淳正很有信心，良維是擁有許多安規認證的廠商。

《財訊》專訪的這一天，良維將所有規格的電動車與其充電槍產品攤在會議室的桌上。李淳正拿起這些產品說，「這一陣子開模開不完啊！客戶除了要求安全之外，對於外觀設計也不馬虎。」

近年來之所以有這麼多的電動車新創公司主動來談合作，李淳正透露，「都是從蘋果離職的工程師介紹的！」這些工程師離開蘋果後，都投入了電動車領域，由於公司過去與蘋果長期合作，建立了好口碑，良維不用打廣告，客戶就自己找上門。

根據《財訊》報導，全球最大充電服務營運商ChargePoint就是因此成為良維的客戶。李淳正回憶起五年前，第一次認識ChargePoint，是在美國某家咖啡廳外的停車場，有幾根充電樁豎立著，但卻乏「車」問津。沒想到從去年開始，電動車賣得非常好，充電樁的需求也跟著大幅成長。

ChargePoint去年順利在美國紐約證交所上市之後財務狀況好轉，擴張業務更加積極；因此，隨著ChargePoint營運成長看俏，良維未來也將可以分得一杯羹。

李淳正透露，現在也與5、6家電動車廠合作，相關安規認證將於5月底完成，預計下半年量產出貨。據悉，良維除了獲得美國電動車代工廠麥格納（Magna）、新創電動車品牌廠Lucid、Fisker、Rivian青睞之外，也正與全球石油巨擘殼牌洽談合作。

《財訊》報導指出，在大啖充電商機的同時，良維布局5G雲端資料中心市場也有好成績，成功擄獲亞馬遜大單。李淳正表示，這一塊需求非常暢旺，客戶訂單能見度達一年以上，由於該產品線毛利率遠高於平均水準，將是今年毛利率回升的最大關鍵。