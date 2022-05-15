「這兩年，我看了上百家台灣的新創公司，當然有好有壞。但我發現，好的公司不僅模式是新經濟，老闆和員工也是新人類——他們年輕，但心很大；全心投入產品研發、看的是和全世界同儕競爭搶市占，雖然虧損卻不急著獲利，因為他們比長輩們更懂得如何和資本市場溝通，這讓我對台灣新世代創業家抱持高度期待，」寬量國際執行長李鴻基，對《財訊》採訪團隊直言。

在全球經濟進入升息循環的當下，金融市場劇烈波動，外資大舉匯出亞洲市場，不僅台灣軟體新秀91App、綠界股價慘遭殺戮，連備受期待、到海外掛牌的獨角獸沛星Appier和睿能創意Gogoro，今年以來股價也暴跌四成，讓不少投資人開始懷疑台灣新經濟公司的發展前景。

但事實上，《財訊》分析，外資對台灣公司仍抱持著高度興趣。4月下旬，寬量與證交所舉辦Taiwan CEO Week線上引資活動時，有高達325家國際投資機構參加。而籌備近兩年、即將開始交易的創新板（Taiwan Innovation Board），更因有即將掛牌創新板的錼創科技（PlayNitride），以及Gogolook走著瞧、果翼科技 （Pinkoi）等市場評價頗佳的公司參與，吸引了高達九十幾個機構投資人參加，人數較去年倍增。

錼創科技 創新板試水溫

「以往外國投資人來台灣，大多是來買科技製造、半導體，這次對創新板的參與相對踴躍，我認為是因為真的有好公司要掛牌了。」李鴻基坦言，主要業務為Micro LED（微發光二極體顯示器）的錼創科技，兼具台灣特色與國際競爭力，自然備受期待；而Gogolook和Pinkoi雖然還沒決定要在哪裡掛牌，但只要錼創在創新板成功IPO（首次公開發行）後，應該也有機會把台灣納入考量。

《財訊》報導指出，過去在台灣，初期虧損、但具潛力的公司，受限於上市櫃資格規範，只能透過科技事業、生技產業或文創事業等上市櫃特別條例，經由經濟部、文化部、農委會等公家單位推薦，才有辦法掛牌。而不管是交易所、券商還是投資人，也都還是抱持著舊經濟思維來評價公司——主要客戶是誰、會給多少訂單、產能多大、每年能賺多少等既有模型來估價，因此對軟體業和新經濟新創公司相當不利。

就算掛牌了，如果只是掛在預備市場（興櫃或戰略新版），外資雖然能投資，對壽險法人、投信還是多所限制，少了多元資金挹注，企業也很難快速成長。去年Gogoro確定透過SPAC（特殊目的收購公司）模式掛牌那斯達克時，就有金融業高層私下透露：「因為陸學森（Gogoro執行長）想要的估值，台灣給不了。」