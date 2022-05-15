聯生藥陷入經營權之爭，背後竟有一樁國際集團的內鬥戲碼？

聯亞生技集團創辦人面對與女兒胡世一的爭端，接受專訪說明背後巨大的利益糾葛。

上次見到女兒，差不多正好是在兩年前……；兩年前的母親節。」聯亞生技暨UBI集團創辦人王長怡這麼說。

今年3月31日，來自聯亞生技旗下聯合生物製藥（簡稱聯生藥）的一紙董事會公告，讓王長怡繼去年爭取新冠疫苗緊急使用授權失利後，再次成為國內生技產業與資本市場的話題人物。只不過，當時各界聚焦於聯亞力拚疫苗研發，這一回，卻是母女內鬥的互爭經營權戲碼。

3月31日聯生藥董事會決議，創辦人暨原董事長王長怡解任職務，並由崔贊捷擔任董事長。這個形同政變的決議背後，不僅僅是聯生藥的經營團隊換人，更牽動著集團母公司UBI、UBI集團子公司Vaxxinity、聯亞生技三個關鍵事業體的變化，以及最殘酷的，是讓王長怡與她的女兒、Vaxxinity執行長胡世一，站上了對立的兩端。

面對經營權的爭議，王長怡在母親節前夕打破沉默，接受《今周刊》採訪，說明聯生藥經營權之爭背後的始末。

「我的女兒還是很傑出的。她若能把我們做的發揚光大，我也會很高興。」談起女兒，王長怡仍有不捨，然而論及這場經營權爭奪戰的幕後，她的語調幾度瞬間飆高，在王長怡的解讀中，這是一場籌謀許久的宮鬥，而其影響，則是台灣的股東權益與產業發展。

這其中，關鍵的三個時間點，分別是去年8月7日王長怡成為UBI最大股東，去年8月16日聯亞生技的UB-612新冠疫苗未通過台灣緊急授權，以及去年11月11日Vaxxinity在美國那斯達克掛牌上市，三個時間點串成的時間軸上，是王長怡與胡世一、前UBI董事崔贊捷雙方交手的歷程。

時間回到2020年9月，為了進行新冠疫苗開發，決定從美國回到台灣的王長怡飛抵國門，在台灣低頭進行超過18個月的新冠疫苗研發。「我們有政府的支持，也有這麼多受試者在台灣。」看好台灣疫苗研發的優勢，以及自身對疫苗的技術創新，王長怡逐步推進這款名為UB-612的新冠疫苗開發之路。然而，在台灣如火如荼研發新冠疫苗的同時，在太平洋的另一端，UBI集團也有著另一項巨大布局。這是由胡世一主導，合併集團子公司COVAXX與聯腦科學，成立Vaxxinity的計畫。