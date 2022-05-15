兩年前一場毫無預警的新冠肺炎疫情全球延燒，至今仍有方興未艾之勢，面對

這場突如其來的病毒蔓延，改變了人們原有的生活樣貌，也考驗著個人及財務

風險的「免疫力」。面對不可預測、不能控制的人生風險，我們可以如何將個人及家庭的財務風險做到最好的支配？對此，國內理財專家提出由美國經濟學家發表的「年收入分配631比例」，也就是將個人及家庭年收入按比例分為3個用途進行分配：

其一是提撥60％作為「日常開支」，用於每日生活開銷，包括個人及家庭的食衣住行育樂、勞健保費、稅金等各項生活花費。

＊規劃重點：如果有剩餘款項建議先作為家庭緊急預備金，等到累積到一定的金額後，可以考慮存起來或是作為投資的資金。

其二是提撥30％作為「投資理財」，最重要的是要超前部署，愈早積極做好理財規劃，好讓自己的退休生活得以高枕無憂。

＊規劃重點：存錢要有效率，投資理財也是同理，這樣才能更快地累積財富，這個前提是需要花時間先做「功課」，就像巴菲特給散戶的忠告：「不熟不做、不懂不買。」

其三是提撥10％作為「風險管理」，最後這一部分資金主要用來做風險的轉嫁，避免意外來臨時造成金錢上的負擔！

＊規劃重點：連同前面兩個帳戶，善加運用「年收入分配6、3、1比例」，創造人生「財務風險免疫力」！

說到此一「年收入分配631比例」，也就是小花平台理財專欄中經常可見的「資產配置631原則」，在「《專題報導》月光族必學3無痛存錢法，幫自己賺一波春節紅包！」一文中，建議領固定薪水的小資上班族，將每月月薪其中的10％用作個人退休風險規劃、30％提撥到儲蓄或是投資的帳戶中，另外絕大多數的60％則主要作為日常生活開銷，這當中也涵蓋了子女就學費用及奉養父母的孝親費等。

舉例來說，在投入1成月薪用作個人退休風險規劃部分，像是利率變動型壽險就是不錯的選擇，當宣告利率大於預定利率時，保戶可以額外領到一筆保險公司給付的「回饋分享金」，對於想獲得安全收益的人來說，既不用在股市殺進殺出、又有機會享受保險公司的獲利成果，廣受消費者的青睞。