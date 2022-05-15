「日式茶碗蒸」是許多家庭中大朋友，小朋友都熱愛的美食，原料簡單做工也不複雜且營養滿分。重要的是高蛋白質、熱量低，是許多減重者喜愛的料理之一。但看似家常的美食，卻還是有許多的眉角。先前網友於PTT論壇發文詢問，提及自己的蒸蛋屢屢失敗，詢問有無達人可以救救廚藝87？

貼文一出網友紛紛提到，「蛋要記得過篩」以及「留意蛋與水的比例」，更點出：「必須加高湯，柴魚高湯或是昆布高湯都可以」。網友接連補充「偏日式的料理高湯真的是關鍵，如果忙碌無法熬製高湯可使用鰹魚、昆布風味醬油取代都可以，只要掌握好高湯，料理就不會大走鐘」。

甚至在臉書社團我愛全聯好物老實說也有網友使用龜甲萬料亭和露料理蒸蛋的做法，並大推「蒸蛋只加這瓶完全不會失敗」，一併做了蔬菜蛋花湯也僅用料亭和露調味。釣出一堆過來人的經驗分享「這瓶昆布醬油不會太鹹但又有鮮味」、「有時候下班回家只想快速料理，拿這個來蒸蛋，簡單又好吃」

據了解，龜甲萬料亭和露屬日式風味醬油，近期在臉書社團「我愛全聯好物老實說」深受網友激推，光在臉書社團內就有高達10幾篇網友的正評推薦，其原因除了改良為擠壓瓶瓶口縮小，很好控制用量，更多是使用的多元性帶來的爆表C/P值！網友紛紛表示: 「這罐真的很好用耶！尤其瓶口設計真的很好控制量！不會一次倒太多！」、「炒菜煮麵煮湯都很適合，可以提鮮味道還蠻不錯的」、「之前買昆布的用來煮過壽喜燒跟溏心蛋醬汁，很好吃！」，更有網友表示自己出國必打包「這瓶真的很萬用欸。炒青菜可以壓菜味，還可以直接拿來煮湯，下個麵或餛飩，就變成湯麵或餛飩湯真的很讚。我每次回台離開前都會塞個一兩瓶打包帶走」，小小一罐不論在蒸蛋、煮湯麵、炒菜、涼拌都很好用，僅需加一點就能提高鮮味。

網友崩潰：「蒸蛋沒有一次成功！！」內行人一看少了這個關鍵步驟。(來源/網友臉書截圖)

根據網友分享，此款日式風味醬油，目前於全聯(5/13-5/26)特價中，兩罐醬油一起購入更下殺185元，簡直超划算。物價皆漲的狀況下，花個185讓自己每天都可以輕鬆享用到美食真的比較划算實在。