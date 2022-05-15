香港首富「李嘉誠」與「越南」，一個被大眾稱為李超人、財富的代名詞，一個則被稱為亞洲新虎，近日，這兩個關鍵字頻頻合體躍上新聞版面焦點，是否正為全球投資市場捎來一個重大的投資風向訊號？

四月初，李嘉誠旗下的地產長實集團與日本歐力士集團，通過越南當地的合作夥伴萬盛發集團，會見了越南胡志明市市長潘文邁，共同商討在胡志明市的投資事宜。據悉，長實集團承諾將與萬盛發集團一起在最短的時間內注入大量資金，並將胡志明市定位為金融和技術的戰略中心，引進高端房地產項目，涵蓋住宅、辦公室、商業中心、娛樂等業務；除了金融和房地產領域之外，基礎建設亦為長實集團在越南的重點領域之一。

李嘉誠押注越南 為哪樁？

此消息著實為市場投下一顆震撼彈，因李嘉誠一向被認為市場嗅覺靈敏、投資眼光精準，多年來，他多次大幅變動投資事業版圖。其投資事業正式起飛是在一九六七年的「六七暴動」，因看準時機大舉抄底香港地皮，此後，李嘉誠便一路在全中國各大城市獵地蓋大樓；而二○一三年起，儘管全市場都還在大力看好中國房地產，他卻陸續將資金從中國撤出，轉往英國，投資涵蓋水利、電力、電信等公用事業，鼎盛時期，投資高達四千億美元，英媒更稱李嘉誠「買下半個英國」。

今年二月俄烏戰爭爆發，李嘉誠加速拋售英國資產，繼英國電訊發射塔、英國配電業務UK Power Networks後，再賣曾是瑞銀集團英國總部所在的倫敦5 Broadgate商廈，據悉現套二千億美元。當大家都以為李嘉誠出脫英國項目、撤出資金，是為了回頭投資中國的時候，他並沒有如市場猜測，反而豪砸八○○億美元，逢低吸納越南資產，大手筆投資越南基礎設施，再一次讓市場大吃一驚。

究竟為什麼李嘉誠青睞越南？一言以蔽之，過去因為戰爭，越南曾是世界上最貧窮的國家之一，然而在一九八六年後、為期三十餘年的革新開放下，越南搖身一變成為亞洲乃至全球經濟增長速度最快的經濟體之一，目前也是東南亞第四大經濟體，且市場普遍看好在出口、外資投資及消費這三駕馬車帶動下，未來經濟發展前景大有可為。

越南今年首季ＧＤＰ年增率已達五．○三％，高於同期中國的四．八％、新加坡的三．四％；而國際貨幣基金（ＩＭＦ）、亞洲開發銀行、世界銀行等機構法人也預估，越南今年的經濟增長率上看六．五％以上。事實上，在疫情最肆虐的二○及二一年，越南的ＧＤＰ依然增長了二．九％及二．五八％，顯示其擁有較強的抗壓性。

出口額超越深圳 成新世界工廠

進一步來看，越南經濟發展路徑可以說與中國過去相似，主要運用人口紅利發展製造業，人口總數雖然還不到一億，卻有超過一半的人口屬於青壯年勞動力，可承接許多從全球轉移過去的中低端製造業，再加上越南本身也大力發展對外貿易，於一九九五年加入東協、二○○七年加入ＷＴＯ，亦先後與多個主要經濟體簽署自由貿易協定，包含歐盟、中日韓、東協本身，以及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，成為全球簽訂區域貿易協定最多的國家之一。（全文未完）

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