《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國空軍先前公布RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）去年8月失事意外的調查報告，稱由於飛行員的失誤，讓該機在比預計位置還高出4000英呎（約1220公尺）之下執行降落程序，導致造價達6400億美元（約新台幣19.1億元）的「全球鷹」墜毀，且該機還是美國空軍僅有的10架RQ-4 Block 40之一。

根據報導，美國空軍在38頁的事故調查報告中指出，這架隸屬於第319偵察聯隊（319th Reconnaissance Wing）第348偵察中隊（348th Reconnaissance Squadron）的「全球鷹」，2021年8月5日自北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）起飛，參與紅旗（Red Flag）軍演。

但在結束近14小時任務、6日準備降落時，負責任務管制的機長卻未遵守規定程序，直到「全球鷹」飛過最後進場定位點（Final Approach Fix）後才切斷與該機的聯繫，導致其自動切換至重飛路線。

而副機長和教官接手降落作業後，也都未注意到「全球鷹」位置的異常，並下達了高度覆寫命令，而非重新設定飛行路線，導致該機在實際高度超出原定計畫4000英呎下執行降落程序，最後飛越基地跑道、墜毀於約7英里（約11.3公里）外的一處農田中。

雖然墜機並未造成額外損害，但這架「全球鷹」是在2012年時以6400億美元價格購買的RQ-4 Block 40，美國空軍總共也只有10架。報告指出，失事主因是副機長下達錯誤飛行指令，且教官未給予足夠的協助；另外，機長未遵守規定的行為也造成重大影響。