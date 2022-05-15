一位24歲女性，一年前車禍造成其右顳骨及枕骨骨折，連帶損及行經右耳後乳突處的顏面神經，導致右眼常乾澀、悶脹及疼痛，深受乾眼症困擾。加上工作需長時間盯著電腦螢幕，近半年乾眼症更是加重，經過中藥與針灸雙管齊下治療三個月，目前右眼乾澀情形已緩解許多。

●長期盯3C螢幕 乾眼症找上門

奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾表示，乾眼症臨床表現為乾澀、痠倦、灼熱、異物感，可能伴隨分泌物多、搔癢、泛紅充血、甚至疼痛、視力模糊和畏光；尤其現代人普遍長時間盯著電腦螢幕工作、上網或滑手機，導致眨眼次數減少，而多有眼睛乾澀問題。

梁祐爾解釋，人體十二條經脈，都直接或間接地與眼睛連接，所以中醫針對眼科疾病，常會用藥物結合針灸方式進行治療。

●中藥藥物對症下藥 緩解乾眼症狀

梁祐爾以臨床表現為例：脹痛者加石決明、夏枯草、密蒙花、木賊、決明子等平肝清熱；紅赤較甚者以丹皮、丹參、赤芍、鬱金清熱化瘀；分泌物多者用梔子、車前子、薏苡仁、澤瀉、滑石利濕清熱；紅癢者則用連翹、桑葉、菊花、蔓荊子、蟬蛻、白蒺藜疏風清熱；並以疏肝理氣藥物如：香附、柴胡、枳殼、陳皮，則有助於氣血輸布、緩解乾眼症狀。

●眼眶內針法 安全活化眼神經

針灸治療會取局部眼周穴道搭配遠端取穴，梁祐爾說明，眼周的穴道，除了明目，還有很好的放鬆效果，針灸時講求痠脹感，誘發眼淚分泌，還會依症狀取經絡上遠端的一些重要穴道，以加強療效。

梁祐爾提到，眼眶內針灸法是項安全有效的專業技術，只要由受過訓練的中醫師操作，危險性低，較為常見副作用就是出血，但現已有鈍頭的眼針，出血風險發生率低於3%以下，熊貓眼在1到2週內即可消失，不會留下後遺症，一般出血2日後可使用溫毛巾敷眼幫助血腫消散，或配合化瘀的中藥加速瘀血去除。