細胞正常的發展過程包含細胞死亡過程，程序性細胞凋亡 (programmed cell death) 能夠減少生物體內老化不健康的細胞堆積，另一種功能，則是清除因外來物入侵造成威脅的細胞，例如已受感染細胞、功能異常的免疫細胞。

近期一項由美國 Emory University 發佈於《Nature》研究，突破性發現新的皮膚細胞死亡機制，指出使皮膚細胞進入細胞焦亡（pyroptosis）程序的關鍵蛋白，揭開這項分子途徑對於皮膚相關疾病如脫髮、蕁麻疹、黑色素瘤，都有治療上的幫助。

●Gasdermin 蛋白啟動皮膚細胞自殺，避免病原感染

在所有會感染皮膚病原當中，A 型鏈球菌（Group A streptococcus, GAS）是相當危險一類細菌，當細菌入侵皮下組織與筋膜，引起急性感染造成壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis），嚴重感染者單以抗生素治療並沒有效，甚至需要接受清瘡或截肢處理。

為了瞭解皮膚如何區分皮膚表面無害與會造成威脅的微生物，進而在感染初期採取保護機制，研究團隊同時進行體外培養人體皮膚細胞，與建立小鼠模型，兩者進行細胞感染測試。

結果發現：當皮膚細胞面臨有害病原威脅，會開啟細胞焦亡（pyroptosis）的自殺機制，研究人員比喻其「寧可摧毀自己也不要受到細菌感染」。細胞焦亡是因受到促發炎激素刺激，導致細胞短時間內種大與破裂死亡反應。

研究團隊也發現，使皮膚細胞發生細胞焦亡機制的是由 gasdermin A 蛋白所誘導，這項機制在細胞受到感染初期扮演警示的重要作用，透過將大量免疫細胞召集至感染部位、使皮膚細胞自行凋亡，避免感染部位擴散。

研究負責人 Christopher LaRock 博士表示，有些病原細菌致命的方式是透過減弱發炎反應增加感染的優勢，例如鼠疫桿菌 Yersinia pestis，有別於此，感染皮膚的 A 型鏈球菌則相反，藉由誘發宿主發炎反應過度激活增加傳染力。此項研究則提出了皮膚細胞焦亡途徑保護的分子機制，並且焦亡機制的防範病原不僅限於 A 型鏈球菌，未來能廣泛用於開發皮膚感染性疾病療法。