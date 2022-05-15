俄烏戰爭已近3個月，芬蘭表態有意加入北約，引發國際關注。中華國土安全研究協會前副秘書長、淡江大學歐洲研究所副教授張福昌表示，二戰後芬蘭雖中立了80年，事實上卻一直以俄羅斯為假想敵，芬蘭的國防政策也以提防俄羅斯這個「外敵」為重點；芬蘭雖看似中立，卻不斷精進自我軍事實力，這次芬蘭拋棄80年的中立政策，為俄烏戰爭結局埋下變數。

張福昌14日接受香港媒體《中評社》訪問表示，芬蘭的中立政策已實行近80年，主因是二戰時期蘇聯與芬蘭發生了著名的「冬季戰爭」（Winter War），芬蘭政治的精神受這場戰爭影響極大。

張福昌指出，冬季戰爭帶給芬蘭的啟示就是，「絕不能單獨對抗蘇聯」，故芬蘭一直維持著「芬蘭化」（Finlandization），也就是不結盟、不加入軍事組織的「自我克制」外交政策。但事實上，芬蘭一直視俄羅斯是潛在敵人，其國防政策重點就在「提防外敵入侵」，而這個「外敵」就是俄羅斯。故這80年來芬蘭雖看似中立，卻不斷精進自我國防實力，不僅軍隊長期在邊境演練，海、陸戰也都是以俄羅斯的侵略為假想敵。

對此，張福昌強調，這80年來的中立政策，確實帶給芬蘭穩定的環境，那為何他們此時要轉變？關鍵就在於這場俄烏戰爭。因為俄羅斯說烏克蘭要加入北約，踩到自己的紅線就發兵攻打，未來俄羅斯也可能隨便找個理由攻打芬蘭，這點讓芬蘭的思維轉換，也為俄烏戰爭的結局增添逆轉的可能性。