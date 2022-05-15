經常迷途、找不到目的地也認不清來時路？這或許跟從小生長的環境有關。科學期刊《自然》近日一篇研究顯示，比起在城市長大的人，在鄉村或郊區成長的人有更好的空間導航能力，相關發現未來有助評估失智風險。

有人自覺天生方向感很好，這個說法是有道理的，這項技能可能是遺傳來的禮物，不過後天的生活經驗同樣能形塑大腦結構及功能，像是經常性地探索複雜環境，經證實能促進大腦海馬迴神經新生， 這個部位的發展與記憶及定向能力息息相關。

倫敦大學學院空間認知實驗室主任雨果．斯皮爾斯、里昂大學研究員安東尼．古羅等人近來發表於《自然》的研究，對於人們方向感的形成有了新發現。這項研究納入來自38國、將近40萬名《航海英雄（Sea Hero Quest）》手機遊戲玩家的資料來了解他們的空間導航能力，同時也分析玩家們家鄉街道網絡的熵（意即失序、紊亂）來衡量其居住環境的複雜性。

《航海英雄》不是普通的遊戲，它由德國電信、東安格里亞大學、倫敦大學學院、英國阿茲海默症研究中心、遊戲開發商Glitchers等單位合作發展，是全球第一款幫助科學家了解空間導航能力及失智症風險的手機遊戲。遊戲關卡經科學家精心設計，玩家參照地圖、駕駛船隻行經島嶼及冰山迷宮的每一秒都會化為科學數據；截至目前，《航海英雄》已累積超過430萬名玩家的遊戲表現資料，成為全球最大型的空間導航能力研究資料庫。

●在工整的格狀街道環境長大 較不利培養方向感

斯皮爾斯及古羅等人這回分析玩家的遊戲表現與早年居住地之間的關聯，主要發現是：

如果玩家本身從小生長在街道環境單純、有序的城市（像是芝加哥或紐約，均有網格狀的工整街道），他們在《航海英雄》中的表現往往較差。

相反地，如果玩家從小在鄉村或郊區長大，就會在遊戲中展現良好的空間導航能力。如果玩家從小生長在街道排列不那麼工整有序的城市（像是布拉格），其遊戲表現也佳，只比鄉村地區長大的人稍差一點。

過去文獻顯示，人們的空間導航能力會自成年開始逐漸下降。有鑑於此，上述研究團隊進一步控制年齡以及性別、教育程度等因素帶來的影響，分析結果仍舊不變。研究團隊也分析玩家近期的居住地，但發現那並不影響遊戲分數。

古羅解釋，在布局複雜街道環境中成長有助增進導航技能，這可能是因為人們會經常行經不同轉角、需要持續注意方向，同時也需要記得更多街道與每趟旅程的地標。

一言以蔽之，大腦認知功能用進廢退、熟能生巧。

●方向感隨年紀下降 影響生活可能是失智警訊

「空間導航障礙是早期阿茲海默症症狀的一項關鍵，我們正找尋使用從遊戲獲得的知識來發展更好的疾病監測工具，像是診斷或是追蹤藥物試驗結果。」

東安格里亞大學諾里奇醫學院應用失智研究教授霍恩伯格表示，根據一個人的年紀、教育程度與成長地點等特徵，界定這個人的空間導航能力是相當重要的，因為這有助測驗評估此人是否有衰退跡象。

在熟悉的地方迷路、記不起時間、健忘，是世界衛生組織點名常見的失智症早期症狀。台灣失智症協會羅列的10大早期徵狀則包括：

1. 記憶力減退影響到生活

2. 計劃事情或解決問題有困難

3. 無法勝任原本熟悉的事務

4. 對時間地點感到混淆

5. 對於理解視覺影像和空間的關係有困難

6. 言語表達或書寫出現困難

7. 東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力

8. 判斷力變差或減弱

9. 從職場或社交活動中退出

10. 情緒和個性的改變

失智症對人類的威脅愈來愈大。世界衛生組織指出，全球有超過5,500萬人罹病，且每年新增近1,000萬新病例，其中60~70%的個案是阿茲海默症。在國內，台灣失智症協會推估，未來的50年中，台灣失智人口數平均每天增加近30人，約每48分鐘就增加1位失智者。

因此，科學界致力探索失智症的成因、預防與治療之道；對每個家庭乃至個人而言，認識這個疾病、遠離危險因子、事先針對照顧與財務作預防性的規劃，都漸漸成為不可迴避的課題。