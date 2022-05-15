迎戰年底台北市長選戰，國民黨徵召青壯派立委蔣萬安參選成定局。知情人士透露，黨中央規畫在25日中常會正式通過提名蔣參選。當天也將一併提名「神力女超人」、立委許淑華參選南投縣長，前立委謝國樑參選基隆市長，大打形象牌。

蔣萬安（本報資料照）

黨務人士表示，蔣萬安提名時間點，主要是考慮蔣與謝國樑目前確診隔離中，以及黨主席朱立倫6月1日將出發訪美行，但最後提名時間點若有變化，中央提名委員會會做最後決定。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，目前看來，民眾黨將會支持親民黨籍的台北市副市長黃珊珊參選年底台北市長，民進黨內可能參選台北市長的傳聞人選不少，但就目前民調判斷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中還是最大假想敵。

不過近來因本土疫情持續蔓延，民進黨內對徵召陳時中參選年底台北市長選戰出現雜音。黃呂錦茹說，無論情勢如何發展，民進黨一定會派最強人選參選北市長，最重要是自己要做好準備。

黃呂錦茹坦言，過去幾次黨內民調，已有針對民進黨傳出的幾個可能人選進行對比施測，但到4月初該次民調顯示，還是陳時中最強，至於之後會如何發展，會靜觀其變，反正目前蔣萬安也還染疫隔離中，一切就照原本步調繼續備戰。

黃呂錦茹說，年底台北市是三合一選舉，蔣萬安最重要是要能扮演稱職母雞，要與黨提名的市議員參選人聯合競選，也因此，當前最重要的是，要持續準備製作共同文宣，之後蔣解隔離後，也會與市議員小雞合拍定裝照，這都是既定工作。

年底縣市長選舉，國民黨已提名台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣到屏東縣等8縣市。黨祕書長黃健庭近日表示，這個月預計還要再提名6至7個縣市。

黨務人士表示，目前除桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市等5縣市，則仍在協調或徵詢地方意見，其餘縣市的縣市長提名人選多已有共識；藍營執政縣市火車頭的新北市與台中市，目前則以政務優先，會較後提名。