雪伊的新戀情，全因Uber司機喬伊不辭辛勞的溫馨接送而點燃。（TLC旅遊生活頻道提供）

聊起艾咪口中「乾柴烈火」的熱戀甜蜜期，吉諾露出了略帶靦腆又喜悅的笑容。（TLC旅遊生活頻道提供）

節目《結婚成癮》帶大家貼身觀察生活於美國、梅開多度的4位新娘，如何鼓起勇氣、準備邁過「再結一次婚」的人生關口。分別身處於不同州區的夢內、雪伊、艾咪和凱莎，有三十而立的輕熟女，也有人已經歷過11次婚姻，而她們有著共同的心情：沒有結婚就會渾身不對勁。這幾位似已「結婚成癮」的女人，目前皆有交往對象，甚至有共同子女，也都已做好再次說出「Yes I Do」的心理準備。

居住在美國猶他州的夢內，最是追求婚姻的勇者。高中畢業後6天，就毅然決然地與校內的男友迅速結婚，但往後人生中的婚姻路途，她總共擁有了11任前夫。次數之多，即使是她的女兒瑪賽蒂都早已記不清楚每一位「爸爸」的名字。透過訪談的深層剖析發現到，夢內所信奉的保守派摩門教，似乎是促使她不斷投入婚姻的幕後推手。面對即將到來的第29次的求婚，夢內依然準備熱情擁抱眼前的這位57歲男人。然而在她與女兒同行的一次購物行程裡，竟巧遇一位對她直言提點的九天玄女姊妹。

美國加州的網美雪伊，正值青春的三十芳齡，已在社群媒體上擁有為數不少的忠實粉絲，和現實生活中的4次婚約、2次婚姻經歷，「所有前未婚夫和前夫都曾背叛過我，所以我很難相信任何人。」但在她的心底，依然深信著終能找到那位能共度餘生的靈魂伴侶，只是從未想像過，會是一位比雪伊年長17歲的Uber司機喬伊。「我們的代溝是，討論起彼此的童年時，我當時還沒有摺疊式手機，而他根本連手機都沒有。」此外，時常將自己精心打扮的雪伊，也亟欲改造他那不修邊幅的外貌。除了面對喬伊遲未主動求婚的駑頓而心生不滿，她心底其實還深藏著一個不曾向他坦白的秘密。

相較之下，生活於紐澤西州的凱莎，和即將成為她第4任丈夫的恩斯特，似乎就十分沉浸於即將邁入婚姻的甜蜜粉紅泡泡中。「我和第3任丈夫的16年婚姻，把愛情都磨光了。」由於無法在上一段關係中得到她相當在乎的「3A」：關注（Attention）、熱情（Affection）和感激（Appreciation），凱莎毅然提出了離婚。從恩斯特將近2年半的殷勤追求中，凱莎亞對婚姻又重新燃起希望。即使是求婚鑽戒，恩斯特也尊重她的意願，讓她親自挑選喜歡的新潮設計款式。「21世紀獨立女性知道自己想要什麼，而他懂得尊重這一點。」不過，似乎在生活上還存在著一些無形的裂縫。

身為一位現居於愛達荷州的45歲女人，艾咪的好身材在健身房裡很難不引起男士們的注目，然而已有4次婚姻經歷的她，卻只看上了在佛羅里達州遇見的吉諾。「我常常一頭栽進感情裡，因為我是個無藥可救的浪漫派。」久未享受性生活的艾咪，坦白地以「乾柴烈火」來描述她與吉諾的熱戀初期，不到8個月就懷孕並生有一女。然而，當艾咪坦承曾有過4段婚姻的過去時，她不僅要面對吉諾的震驚與疑慮，同時還要承受告知吉諾母親時，可能將會浮現的無法諒解。

《結婚成癮》每週四晚間9點在TLC旅遊生活頻道播出。