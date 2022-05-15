【愛傳媒左化鵬專欄】又來到了情人湖，雨後山林的空氣，特別的清新，我和內人登上了老鷹岩，風搖樹動，我們脫下了口罩，大口大口的呼吸芬多精。

眺望遠方雲霧繚繞的基隆嶼，我長吁一口氣，大吐連日來胸中的鬱悶，正忍不住要張口，內人勸我保持風度，不要隨便罵人。見到兩隻大搖大擺的番鴨，偏著頭睨視我們，你們這些鳥鴨，可知人間的疾苦。

天氣陰霾，以往常見在樹梢跳躍的繡眼畫眉、白頭翁，在天際盤旋的大冠鷲、黑鳶，今天都不見蹤影。空山新雨後，環湖一圈，遇到了一位舊雨，一位新知。

舊雨是「月桃花」，她們的花期已過，如今已結實累累，以往她們的果實，曾被日本人取去做「翹鬍子仁丹」，成了日本人的居常用藥。

身披綠衫，頭頂白色小花的是新知，路人告訴我，她就是武俠小說中常提到的「淫羊藿」，只是我無從查證，特拍下照片，就教於高明。

作者為資深媒體人

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