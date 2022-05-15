美國紐約州水牛城一家連鎖超市當地時間14日下午發生大規模槍擊事件，至少10人死亡，另有3人受傷，其中2人性命垂危，槍手已落網。
水牛城警方推文，紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市（Tops Friendly Market）發生大規模槍擊事件，有多人中彈，涉嫌開槍行凶的男子已被捕，但身分還有待確認。美聯社報導，執法官員證實，一名持步槍和防彈衣的槍手在超市開槍，造成至少10人死亡，目前已被拘留。
官員指出，調查人員認為，槍手疑似直播槍擊事件，正在調查他是否在網上發布一份宣言。官員警告，尚未發現明確犯案動機，但正在調查槍擊事件是否出於種族動機。官員並說，目擊者指出，槍手除了身穿防彈衣外，還穿著迷彩軍服。
案發超市位於紐約州水牛城市中心以北5公里處，當地為1個非裔社區，超市周邊主要是住宅區，目前槍擊現場已被封鎖。紐約州長侯可（Kathy Hochul）推文表示，正密切監控這起超市槍擊事件。
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