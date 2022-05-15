本土疫情延燒，指揮中心採取無症狀與輕症者居家照護措施，舒緩醫療量能，日前也開放3族群快篩陽性即確診，由醫師判定是否給口服抗病毒藥，有些不符條件者因拿不到藥而著急，對此北市聯合醫院胸腔重症醫師蘇一峰就表示，有種藥物可以減少4成死亡率，全台灣數量充足，一顆更只要2~3元左右。

蘇一峰在臉書PO文如果不符合條件，拿不到抗病毒，可以試著服用NAC化痰藥。他指出，根據西班牙2萬名確診者回顧研究發現，確診者使用化痰藥NAC，可能可以減少4成的死亡率，而且各醫院與藥局都沒有缺貨問題。

蘇一峰也分享多篇研究文獻，表示重症者使用NAC高劑量，可以改善血氧濃度，且這種藥物在台灣非常便宜，一顆2、3元而已，普及率也相當高。

日前為了口服藥問題，陳時中再度與台北市長柯文哲槓上，前者認為僅適用目前認定的快篩陽性即確診的3族群，並由醫師判定，須處方籤才能取得，後者則認為應該全面認定快篩陽性即確診，並立刻提供藥物治療，批評指揮中心現行做法不符現況。