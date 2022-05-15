台灣新冠肺炎本土病例居高不下，快篩試劑爭議也持續延燒，近期因防疫預算多次槓上蔡政府的無黨籍立委高金素梅再度挖出「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」的預算，她質疑「超前花錢了，成果呢？」。

立委高金素梅今（15日）在臉書發文，指出政府編列的防疫紓困預算已經高達8400億，其中的防治預算也有1466億，而在去年提出來的防疫紓困預算書關於快篩試劑方面，除了她已公佈的、購買篩劑的5264萬費用之外，還有另外一筆預算是用在「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」的項目共2314萬。高金表示，「這筆預算已在109年6月30日前與廠商完成簽約，並於109年9月30日前撥款完畢。錢雖不多，但算是少見的超前部署」。

高金素梅直言，她和很多買不到快篩試劑、用不起昂貴快篩試劑的民眾都想要知道：

*政府兩年前投資2314萬給廠商研發快篩試劑，是哪一家廠商？

*這家廠商研發出來的快篩試劑是哪一支品牌？

*這家廠商的快篩試劑有供貨給政府嗎？股東之一的政府有特價嗎？政府一支買多少錢？買了多少支？

高金素梅指出，政府預算來自人民納稅錢，人民納稅錢投資了2314萬研發快篩試劑，人民有權知道是哪家廠商、品牌？享受到什麼樣的投資報酬、回饋？她也直言，預算超前部署了，沒疫情時就花掉2314萬研發快篩試劑了，現在救命的時刻到了，成果在哪裡？陳時中要交代清楚，可別再用「不實訊息」唬弄人民。