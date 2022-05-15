滯留鋒面影響，氣象局發布台中、南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東、台東7縣市大雨特報，今日中部、高雄、台東山區及屏東地區有局部大雨發生機率；氣象局表示，今天白天是降雨空檔，下波水氣晚上抵達，再度轉雨，加上東北季風影響，周一全台降溫，感受濕冷，北台灣整天溫度介於16到19度。

氣象局發布7縣市大雨特報。（氣象局提供）

氣象局表示，今天（15日）鋒面雖然會逐漸南移至巴士海峽，不過鋒面後的雲帶仍然位於台灣上空，各地還是容易下雨，今天白天水氣稍減少，雨勢趨緩且降雨較短暫，今晚上另一波水氣移入，各地降雨再度增多，雨勢轉趨明顯且較為持續，西半部山區有局部大雨機率；氣溫方面，東北季風持續影響，北台灣會比昨天再涼一些，白天高溫在20度上下，夜晚低溫則會降到17度左右，其他地方早晚也較涼，氣溫會比昨天低一些，低溫約19到22度，白天高溫則在24到28度。

氣象局表示，周一（16日）鋒面來到巴士海峽，但水氣仍偏多，各地容易下雨，降雨有機會較為持續且西半部山區有局部大雨；同時東北季風增強，各地天氣較涼甚至有點冷，北部及東北部整天溫度介於16到19度，其他地方早晚低溫18到20度，白天高溫21到24度。

氣象局表示，周二（17日）白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周三（18日）白天舒適溫暖，早晚稍涼；水氣逐漸減少，東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部轉為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周四至周六（19日至21日）水氣逐漸增多，降雨機率提高，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，周六北部也會有局部短暫陣雨。下周日到下周二（19日至24日）南方雲系北移，南部及東南部有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。