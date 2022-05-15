美國資深男星佛瑞德華德(Fred Ward)，主演《從地心竄出》、《太空先鋒》、《銀色·性·男女》等經典電影，在螢光幕前經常扮演硬漢，驚爆於本月8日逝世，享壽79歲。

佛瑞德華德突傳死訊，震撼演藝圈，據《New York Daily News》報導，關於他過世的原因，公關人員朗霍夫曼(Ron Hofmann)表示，他們尊重家屬意願，不會公開佛瑞德華德的死因，但曝光了他的遺願，是希望哀悼他逝去的人，能將這份心意轉換為大愛，捐助波士頓大學的「慢性創傷性腦病變研究中心」。

消息曝光後，曾與佛瑞德華德合作《從地心竄出》的凱文貝肯，也在IG貼出兩人昔日合照悼念，表示心裡真的很難過，「在和地底怪蟲對抗時，找不到比他更好的夥伴了，我會永遠記得在那炎熱沙漠中拍戲的日子，與他聊著他最愛的金格萊恩哈特及爵士吉他」。

出生於加州的佛瑞德華德，其實繞了一大圈才踏上影星之路，他於1960年時曾入伍，在美國空軍服役3年，還當過拳擊手，因此鼻子被打斷3次，之後去了阿拉斯加當伐木工人，還當過管理員及短期廚師，而他正是在空軍當軍人時，於紐約的赫伯特伯格霍夫工作室學習表演。

佛瑞德華德從影超過40年，他1975年接演了人生第一部電影《西部之心》，但4年後在《亞特蘭翠大逃亡》飾演反派後，才開始有知名度，直到1983年主演《太空先鋒》中的太空人，佛瑞德華德才真正竄紅，之後戲約不斷，演出過殺手、牛仔、越戰士兵、英雄等，多是硬漢角色，他也以此形象聞名。